86 % Grünen-Votum zu Ampel

Grüne stimmen in Urabstimmung dem Ampel-Koalitionsvertrag zu. Rund 86 Prozent – von rund 71.000 gültigen Stimmen – der Grünen-Mitglieder votierten für den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP.



Bereits am vergangenen Wochenende hatten SPD und FDP dem Ampel-Vertrag mit deutlicher Mehrheit zugestimmt. Am morgigen Dienstag soll das Vertragswerk vom Dreier-Bündnis unterzeichnet werden.