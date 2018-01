82 Millionen-Eurojackpot heute zu gewinnen

Der Eurojackpot ist zur heutigen Ziehung, den 26. Januar 2018, „fast“ pickepackevoll. Neun Wochen in Folge konnte der prall gefüllte Gewinntopf im Eurolotto nicht geknackt werden und ist deshalb auf satte 82 Millionen Euro angewachsen, wie Lotto News mitteilte. Die Chance die sieben Richtigen (5 plus 2) zu tippen liegt bei etwa 1 zu 95.000.000. Ein Millionengewinn ist auch in der 2. Gewinnklasse für „5 plus 1“-Richtige heute möglich: 2 Millionen Euro gibt es zu holen. Hier liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei etwa 1 zu 6.000.000.

Die Gewinnzahlen werden im finnischen Helsinki gegen 20 Uhr gezogen. Noch am Abend werden die Gewinnquoten vom Lotteriebetreiber bekanntgegeben. Dann wird sich zeigen, ob jemand die richtigen Kreuze gesetzt hat oder der Eurojackpot auf seine Höchstgrenze von 90 Millionen Euro anschwillt.

Beim Eurojackpot handelt es sich um eine gemeinsam koordinierte Zahlenlotterie verschiedener europäischer Lotteriegesellschaften. Aktuell beteiligen sich 18 Länder. Gespielt wird nach der Gewinnformel 5 aus 50 und 2 aus 10 Eurozahlen. Der Spieleinsatz liegt bei zwei Euro pro Tipp. In Deutschland findet, wie etwa bei der Ziehung der Lottozahlen, keine Live-Übertragung statt.

Es gibt insgesamt 12 Gewinnklassen. Schon mit zwei richtigen aus 50 und einer richtig getippten Eurozahl gewinnt man. Die Chance bei der Lotterie Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei rund 1 zu 95,3 Millionen. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1 zu 42.