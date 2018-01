82-Jähriger lässt bei Falschparker Luft aus Reifen

Ein 82 Jahre alter Anwohner hat sich in Baden-Württemberg auf eigene Art um einen Falschparker gekümmert: Aus Frust ließ der Mann in Murr die Luft aus den Reifen des Autos. Danach rief der 82-Jährige am Mittwoch die Polizei an, um den Parkverstoß aufnehmen zu lassen.

Dabei räumte er die Tat ein: Er habe verhindern wollen, dass sich der Fahrer einfach davonmache. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, muss sich der 82-Jährige wegen des Verdachts der Nötigung verantworten. Der Falschparker kommt mit einem Verwarnungsgeld davon.