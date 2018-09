800.000 Besucher auf der Wiesn

Perfektes Volksfestwetter sorgt für großen Andrang beim 185. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese und beschert den Festwirten, Schaustellern und Marktkaufleuten einen starken „Wiesn“-Auftakt. Wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft als Veranstalter des Münchner Oktoberfestes am Sonntag mitteilte, wird das Besucheraufkommen am ersten Wiesn-Wochenende auf über 800.000 Besucher geschätzt. Das waren deutlich mehr als 2017, als am ersten Wochenende des weltweit größten Volksfests „nur“ rund 600.000 Besucher gezählt wurden.