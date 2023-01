In den USA sind in der vergangenen Nacht die 80. Golden Globes Awards in zahlreichen Kategorien vergeben worden. Golden Globes-Preise gab es unter anderem für den Film „The Fabelmans“ von Regisseur Steven Spielberg, für Schauspieler Colin Farrel („The Banshees of Inisherin“) und Hollywood-Star Cate Blanchet („Tàr“). Eine Übersicht aller Gewinner 2023 gibt es auf „GoldenGlobes.com„.