8 % mehr Sterbefälle im April

Sterbefallzahlen in Deutschland liegen im April 2020 deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre. Im April 2020 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mindestens 82.246 Menschen in Deutschland gestorben.

Wie die Wiesbadener Behörde mitteilte, sind das 8 % (plus 5.942 Fälle) mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Mehr als 80.000 Sterbefälle in einem April gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1977.

Laut Statistiker sei ein Zusammenhang mit Corona-Pandemie naheliegend, heißt es weiter.