7,9 % – Inflation wieder gestiegen

Die Inflation in Deutschland hat im August wieder deutlich zugelegt. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 % über dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte.



Preistreiber waren wie bereits in den Monaten zuvor Energie und Lebensmittel. Zuvor war die jährliche Teuerungsrate in Deutschland zwei Monate hintereinander gesunken. Im Juli lag die Inflationsrate noch bei 7,5 Prozent.