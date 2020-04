725.000 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet

Die Zahl der Betriebe in Deutschland die Kurzarbeit infolge der Corona-Krise angemeldet haben nimmt weiter zu.

Bis zum 13.04.2020 haben rund 725.000 Betriebe bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) Kurzarbeit angemeldet. Damit ist die Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit planen, gegenüber der Vorwoche um knapp 12 Prozent gestiegen, teilte die Behörde mit.

Die Anzeigen kommen aus nahezu allen Branchen. Schwerpunkte seien weiterhin der Einzelhandel und das Gastgewerbe. Für wie viele Personen insgesamt die Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben, lässt sich anhand der Daten derzeit nicht ermitteln.

Inzwischen bearbeiten über 8.000 BA-Beschäftigte Kurzarbeitsanzeigen und rechnen Kurzarbeit ab, heißt es in einer Mitteilung des BA weiter. Das sind zehn Mal so viele wie in normalen Zeiten.