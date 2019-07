In den USA hat ein Mann bei einem Wettessen 71 Hotdogs in zehn Minuten verschlungen. Joey Chestnut heißt der Mann, der soviel von dem Fast-Food-Gericht in so kurzer Zeit futterte – aber damit unter seinem Rekord blieb. Im vergangenen Jahr verputzte der US-Amerikaner drei Hotdogs mehr.

Bei dem kuriosen Wettbewerb müssen die Teilnehmer innerhalb von 10 Minuten so viele Hotdogs wie möglich essen. Bei den Frauen siegte die US-Amerikanerin Miki Sudo – sie schaffte „nur“ 31 Hotdogs in dieser Zeit.