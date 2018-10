7:1-Debakel für Düsseldorf in Frankfurt

Fortuna Düsseldorf erlebt im Freitagsspiel des achten Spieltags ein Debakel bei Eintracht Frankfurt: Die Hessen verpassen den Rheinländern eine 7:1-Klatsche, Luka Jovic fünffacher Torschütze.

Am achten Spieltag der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt mit 7:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Das erste Tor des Spiels schoss Sébastien Haller in der 20. Minute per Elfmeter. Luka Jovic gelang darauf ein Doppelpack: Er baute die Führung der Frankfurter in der 27. und in der 34. Minute weiter aus.

In der 50. Spielminute gelang Haller erneut ein Treffer. Der eingewechselte Dodi Lukebakio Ngandoli traf vier Minuten später für die Gäste. Keine Minute später traf der Frankfurter Jovic erneut und legte in der 69. und 73. Minute nochmal nach.

Mit dem Sieg zogen die Frankfurter an dem FC Bayern München – zumindest bis morgen – vorbei und sind jetzt auf Platz sechs der Tabelle. Für die Düsseldorfer war es die vierte Niederlage in Folge und damit sind sie auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.