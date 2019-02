7-Millionen-Jackpot in Sachsen geknackt

Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat den Jackpot von Lotto 6aus49 geknackt. Bundesweit gab es keinen weiteren Spieler, dem dies mit seinen vorhergesagten Zahlen gelang. Damit gewinnt der Glückspilz mehr als 7 Millionen Euro – exakt die Summe von 7.094.666,40 Euro wird für den Super-Sechser ausgezahlt, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit.

Einen „einfachen“ Sechser erzielten 14 Spielteilnehmer aus Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen (2x), Nordrhein-Westfalen (3x), Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen (2x). Sie alle haben mit ihrem Tipp jeweils 109.123,60 Euro gewonnen. Alle Lotto-Freunde können in der kommenden Spielrunde in der höchsten Gewinnklasse wieder auf einen Millionengewinn hoffen. Am Mittwoch (20. Februar) liegen 1 Million Euro in der höchsten Gewinnklasse.

Fortuna hat in der Zusatzlotterie Spiel 77 indes ein weiteres Mal eine Pause eingelegt. Hier gab es in Gewinnklasse eins keinen Glückspilz, so dass der Jackpot am Mittwoch bei rund 5 Millionen Euro steht.

Drei Tipper – zwei aus Niedersachsen, einer aus Sachsen – die sich für die Zusatzlotterie Super 6 entschieden haben, wurden belohnt. Ihre Losnummer stimmte mit der notwendigen 6-stelligen Gewinnzahl überein, so dass sie in der höchsten Klasse jeweils 100.000 Euro gewonnen haben.