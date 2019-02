7 Millionen Euro im Lotto-Jackpot am Samstag

Der Lotto-Jackpot steht zur Ziehung am Samstag, den 16.02.2019, bei rund 7 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Der Grund: Erneut wurde der Jackpot nicht geknackt – kein Tipper hatte bei der zurückliegenden Ausspielung einen Super-Sechser erraten. Drei Tipper gewinnen nach der gestrigen Lotto-Ziehung im Spiel 6 aus 49 mit „sechs Richtigen“ jeweils 827.333,50 Euro in der zweiten Klasse. Die glücklichen Gewinner kommen aus Bayern, Hessen und dem Saarland.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 bleibt die oberste Gewinnklasse ebenfalls unbesetzt, so dass auch hier der Jackpot steigt. Am Samstag liegen rund 4 Millionen Euro im Gewinntopf. Über 100.000 Euro können sich nach der gestrigen Lotto-Veranstaltung zwei Tipper aus Berlin und Thüringen freuen. Sie haben in der Zusatzlotterie Super 6 die erste Gewinnklasse erreicht.