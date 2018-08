Eurolotto 31.08.2018 61 Millionen-Eurojackpot lockt heute

Eine neue Chance auf einen Riesengewinn haben Lottospieler an diesem Freitag, den 31.08.2018, im Eurojackpot. Am Abend werden in Helsinki die Gewinnzahlen für einen 61 Millionen Euro schweren Jackpot gezogen. Der Eurojackpot ist fünfmal in Folge nicht geknackt worden und so auf diese gigantische Summe angewachsen.

Zuletzt wurde der Eurojackpot vor rund sechs Wochen geknackt. Ein Spieler aus dem Norden Europas hatte als Einziger auf die richtigen Zahlen gesetzt. Fast 23 Millionen Euro gingen nach Schweden.

Für den Hauptgewinn im Eurolotto werden „sieben Richtige“ benötigt. Gezogen werden die Gewinnzahlen am Freitagabend gegen 20 Uhr in Finnland. Etwa eine Stunde später werden die Quoten veröffentlicht.