60 Autos beschädigt – Festnahme

In Österreich wurden zwei Jugendliche festgenommen die rund 60 Autos beschädigt haben. Die beiden Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren hatten in Wien an mehreren Tagen Reifen von den Fahrzeugen aufgestochen sowie Türen und Motorhauben zerkratzt, berichtet die Polizei.

Zuerst wurden in der Nacht von 3. auf 4. November rund 18 Fahrzeuge beschädigt. Am Wochenende darauf – vom 10. auf 11. November – sei es an derselben Örtlichkeit zu rund 30 beschädigten Fahrzeugen gekommen.

Von 16. auf 17. November beobachteten Polizeibeamte bei einer Streife zwei männliche Personen beim Zerkratzen von Fahrzeugen und Aufstechen von Reifen. Insgesamt stellten die Beamten 10 beschädigte Fahrzeuge fest. Der 17- und der 18-Jährige wurden angehalten und wegen Sachbeschädigung festgenommen. Sie zeigten sich zum Teil geständig.