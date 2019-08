6 aus 49: Lottozahlen vom Mittwoch 14.08.2019

In der Mittwochs-Ausspielung, den 14.08.2019 von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto– und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Die aktuellen Gewinnzahlen lauten 3, 15, 18, 30, 39, 41, die Superzahl ist die 1. Die Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 5877677. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 916946 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Insgesamt werden heute mehr als 42 Millionen Euro ausgespielt. Im Jackpot liegen aktuell rund 28 Millionen Euro. Die erste Gewinnklasse wird heute garantiert geleert, da der Jackpot seit zwölf Ziehungen in Folge nicht geknackt wurde und nach den Lotto-Regeln in der 13. Ausspielung ausgeschüttet werden muss. Gewinnquoten werden am Donnerstag bekanntgegeben.