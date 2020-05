In Schweden ist am Sonntag das erste öffentliche 5G-Netz an den Start gegangen. Das teilte der Telekommunikationskonzern Tele2 mit.

Ab Juni können die Kunden von Tele2 das Mobilfunknetz der nächsten Generation mit Geschwindigkeiten von über einem Gigabit pro Sekunde in Stockholm, Göteborg und Malmö nutzen, heißt es weiter.