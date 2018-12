Fußball: Spitzentrio in 2. Liga gewinnt

Das Spitzentrio Hamburger SV, 1. FC Köln und Union Berlin hat am 15. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga seine Spiele gewonnen und marschiert damit weiter im Gleichschritt an der Spitze der Tabelle. Tabellenführer HSV siegte beim FC Ingolstadt knapp mit 2:1. Der Tabellenzweite Köln fegte zu Hause Greuther Fürth mit 4:0 vom Platz. Der Dritte der Liga 2, die „Eisernen“ aus Berlin, fertigten daheim Darmstadt mit 3:1 ab.

Verfolger FC St. Pauli und Dynamo Dresden trennten sich 1:1-Remis. Bereits gestern spielte Aue gegen Regensburg (1:1) und Paderborn gegen Bielefeld (2:2) ebenfalls Unentschieden. In der Tabelle führt der HSV mit 31 Punkten. Die Kölner folgen mit einem Punkt Rückstand. Union Berlin hat 27 Zähler auf dem Konto, St. Pauli als Vierter kommt auf 25 Punkte.