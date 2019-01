5:1 – Dortmund fegt Hannover vom Platz

Am 19. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen Hannover 96 klar gewonnen. Der BVB fegte am Nachmittag zu Hause die Niedersachsen mit 5:1 vom Platz und bleibt damit souverän an der Spitze der Tabelle. Auch Borussia Mönchengladbach holte am Nachmittag einen Dreier. Die Fohlen siegten gegen Augsburg mit 2:0 und feierten damit den zwölften Heimsieg in Folge.

Die weiteren Eregebnisse: Freiburg unterliegt 1899 Hoffenheim mit 2:4. Leverkusen siegt auswärts beim VfL Wolfsburg mit 3:0. Nürnberg verliert in Mainz mit 1:2. Im Abendspiel trennten sich Werder Bremen und Eintracht Frankfurt mit 2:2-Unentschieden.