5:0 – Bayern fegen BVB vom Platz

Am 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München souverän am Samstagabend gegen den bisherigen Spitzenreiter Borussia Dortmund gewonnen. Die Münchner haben im Topduell ein deutliches Signal im Kampf um den Meistertitel gesetzt und den BVB mit einer 5:0-Packung vom Platz gefegt.

Der Dreier für die Münchner war hochverdient. Damit tauschen die beiden Rivalen die Plätze, der Rekordmeister von der Isar liegt nun wieder mit einem Punkt Vorsprung auf Rang eins, der BVB auf zwei. Die Tore in diesem Topspiel erzielten Hummels, Martinez und Gnabry. Bayerns Tormaschine Lewandowski war mit einem Doppelpack erfolgreich.

Die Ergebnisse der Partien vom Samstagmittag: Der VfL Wolfsburg schlägt Hannover 96 mit 3:1. Hertha BSC verliert daheim gegen Fortuna Düsseldorf 1:2. Der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg trennen sich 1:1, der FC Schalke 04 unterliegt Eintracht Frankfurt 1:2. Bayer Leverkusen kassiert ebenfalls eine Heimpleite gegen RB Leipzig mit 2:4.