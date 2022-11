5 Millionen im Lotto Jackpot am 09.11.2022

Lotto-Glück in Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein. Drei Tipper in diesen Bundesländern haben bei der jüngsten Lotto Ziehung am vergangenen Wochenende sechs richtige Lottozahlen erraten. In der Gewinnklasse zwei gibt es dafür jeweils mehr als eine Dreiviertel Million Euro – exakt 780.034 Euro, teilte Lotto Deutschland mit.

Lotto Jackpot mit 5 Millionen Euro gefüllt

Der Jackpot im Spiel 6 aus 49 wurde indes nicht geknackt. Bei der Ziehung an diesem Mittwoch, 09.11.2022 warten in der Gewinnklasse 1 rund 5 Millionen Euro. Zudem gibt es beim Spiel 77 im obersten Gewinnrang rund 2 Millionen Euro zu gewinnen. Die Gewinnklasse eins ist bei der Zusatzlotterie schon dreimal in Folge unbesetzt geblieben.