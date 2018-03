456 Millionen Lotto-Gewinn in den USA

Beim Samstags-Lotto bei der Powerball-Lotterie in den USA wurde ein Jackpot von über 456 Millionen Dollar (371 Millionen Euro) gewonnen. Das einzige Gewinnticket sei im US-Bundesstaat Pennsylvania verkauft worden, teilte Lotto News mit. Der oder die Glückliche – oder eine Tippgemeinschaft – hatte bei der Ziehung am Samstag (17.03.2018) die Gewinnzahlen 22, 57, 59, 60, 66 plus die Zusatzzahl 7 angekreuzt.

Es ist der achthöchste Gewinn in der Powerball-Geschichte. Der Lotto-Gewinner kann sich das gesamte Geld in Raten über die kommenden 30 Jahre oder einmalig auszahlen lassen. In letzterem Fall gibt es dann aber nur rund 274 Millionen Dollar.

Zudem gab es drei weitere „Lotto-Millionäre“. Zwei Tipper aus Kalifornien und Missouri gewinnen je 1 Million Dollar, ein Texaner ist nun um 2 Millionen Dollar reicher.