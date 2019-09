44-Mio.-Eurojackpot ist weg

Eurojackpot Zahlen am Freitag, den 20.09.2019 in Norwegen richtig getippt. Norweger gewinnt im Eurolotto mehr als 44,6 Millionen Euro mit seinen „5 + 2“-Richtigen. Nächste Woche startet wieder eine neue Eurojackpot-Runde mit 10 Millionen Euro in der obersten Gewinnklasse.

Sechs Gewinner gab es bei der Eurojackpot-Ziehung in Helsinki in Gewinnklasse zwei (5 plus 1) zu je rund 342.000 Euro. Gewonnen wurde in Deutschland (2), Kroatien, Niederlande, Spanien und Schweden. Für fünf Richtige gibt es in Klasse drei jeweils fast 145.000 Euro – gewonnen wurde in Dänemark, Finnland, Deutschland, Norwegen und Polen.