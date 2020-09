Deutsche Fußballerinnen gewinnen EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro.

Sechstes Spiel, sechster Sieg – die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft hat ihre beeindruckende Siegesserie in Spiel 6 der EM-Qualifikation fortgesetzt.

Am Dienstag gewannen die DFB-Frauen in Montenegro klar mit 3:0. Die DFB-Kickerinnen führen in Gruppe 9 nun die Tabelle mit 18 Punkten und einem Torverhältnis von 37:0 souverän an.