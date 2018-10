3:0 – Niederlande fertigt Deutschland ab

Deutschland verliert in der Nations League gegen die Niederlande. Die Nationalelf unterlag am Samstagabend in Amsterdam vor rund 52.000 Zuschauern mit 0:3. Die Torschützen für „Oranje“ waren Van Dijk (30.), Depay (87.) und Wijnaldum (93.).

Dank des 3:0-Erfolgs ist die niederländische Nationalelf nun in Nations-League-Gruppe A1 Zweiter hinter dem amtierenden Fußball-Weltmeister Frankreich. Deutschland ist Gruppen-Letzter. Am kommenden Dienstag (Anpfiff: 20.45 Uhr) tritt die Elf auswärts in St. Denis beim Weltmeister an.

Sollte dem DFB-Team auch im dritten Gruppenspiel kein Sieg gelingen, droht den Kickern von Bundestrainer Joachim Löw der Abstieg in die B-Gruppe. Löw selbst dürfte bei einer Niederlage weiter unter Druck geraten.