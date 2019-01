30 Millionen Euro im Lotto-Jackpot am Mittwoch

Jackpot im Lotto steigt weiter und muss am Mittwoch (23.01.2019) raus: Bei der Ziehung im Mittwochslotto winken für richtige Zahlen bis zu 30 Millionen Euro.

Der Lotto-Jackpot ist am Samstag wieder nicht geknackt worden und damit auf rund 30 Millionen Euro angewachsen. Wenn auch am Mittwoch kein Spieler sechs Richtige plus Superzahl hat, werde der Gewinntopf kommende Woche gemäß den Regularien zwangsausgespielt (sogenannte Zwangsausschüttung), teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Dann würden sechs Richtige ohne Superzahl für den Gewinn des Jackpots reichen.

Am Samstag hatten sechs Spieler Glück und Pech zugleich. Die Tipper hatten einen Sechser und damit jeweils mehr als 300.000 Euro gewonnen. Wenn bei einem der Glückspilze – Bayern (2), Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt – auch noch die Superzahl gepasst hätte, wäre ein Jackpot von rund 28 Millionen Euro rausgesprungen.

Zwangsausschüttung – Der Jackpot muss raus!

Am kommenden Mittwoch droht dem Jackpot von Lotto 6aus49 zum ersten Mal in diesem Jahr die Zwangsausschüttung. In der Ziehung am Samstag gab es wieder keinen Tipper, der einen Sechser mit Superzahl hatte. Da es das 12. Mal in Folge war, dass die höchste Gewinnklasse keinen Treffer aufweisen kann, wird der Millionen-Jackpot am Mittwoch zu 100 % geleert – er muss raus! Die Leerung erfolgt gemäß einer Regel.

Der Lotto-Jackpot darf nur in 12 aufeinanderfolgenden Ziehungen anwachsen. In der nächsten, der 13. Ziehung, findet dementsprechend eine sogenannte Zwangsausschüttung statt, falls es wieder keinen Super-Sechser (6 Richtige + Superzahl) gibt. Findet sich also kein Glückspilz in Gewinnklasse 1, wird der Jackpot in Gewinnklasse 2 verteilt und es reichen die berühmten sechs richtigen Zahlen im Lotto, um Millionär zu werden. Sollte sich auch hier kein Gewinner finden, so geht das Geld an die Tipper mit den richtigen Zahlen in Gewinnklasse 3 (5 Richtige + Superzahl).