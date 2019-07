Der erste Spieltag in der dritten Fußball-Liga ist gelaufen. In der letzten Partie des 1. Spieltags siegte am Montagabend Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt bei Carl Zeiss Jena mit 2:1.

Erster Tabellenführer der Saison 2019/2020 ist der MSV Duisburg. Die Zebras hatten bereits am Samstag ihr Auftaktmatch gegen Sonnenhof Großaspach mit 4:1 gewonnen.