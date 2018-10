273.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige fehlen

Bundesweit fehlen 273.000 Kita-Plätze für unter dreijährige Kinder.

Trotz massiver Investitionen kommt Deutschland mit dem Ausbau der Kinderbetreuung nicht schnell genug voran. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hat errechnet, dass 273.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren fehlen, berichtet die „Welt am Sonntag“. Die aktuelle Betreuungslücke entspricht 11,6 Prozent der Kinder in diesem Alter.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dies nur ein geringfügiger Rückgang: 2017 fehlten noch 279.000 Plätze, die Lücke betrug 12,1 Prozent. Damit konnte die Betreuungslücke nur um 6.000 Plätze verringert werden. Grund dafür sind unter anderem steigende Geburten- und Zuwanderungszahlen. Die Zahl der Eltern, die sich einen Betreuungsplatz wünschen, steigt zudem kontinuierlich.