26 Millionen im Eurojackpot

Ziehung am Freitag

Die Gewinnklasse 1 beim Zahlenlotto Eurojackpot wurde am Dienstag nicht geknackt. Kein Tipp enthielt die „sieben richtigen Gewinnzahlen“. Das bedeutet, dass der Eurojackpot steigt und bei der Ziehung am kommenden Freitag, 18.11.2022, in Klasse 1 bei rund 26 Millionen Euro steht.

Fünf Eurojackpot Hochgewinne

Zweimal wurde am Dienstagabend die 2. Gewinnklasse geknackt, in Deutschland und Norwegen. Für „6 Richtige“ gibt es je 508.079 Euro. Zudem gibt es für drei „Eurojackpoter“ aus Kroatien, Deutschland und Norwegen dank fünf Richtiger in der Gewinnklasse drei jeweils 191.022 Euro.