25 Millionen Euro im Lotto Jackpot am Mittwoch

Bei der kommenden Lotto-Ziehung an diesem Mittwoch, den 26.06.2019, haben Deutschlands Glücksritter eine weitere Chance auf einen Millionengewinn. Voraussichtlich rund 25 Millionen Euro werden im Lotto-6aus49-Jackpot beim Mittwochslotto erwartet.

Auch am vergangenen Wochenende gab es keinen Volltreffer in der höchsten Gewinnklasse beim Lotto-Klassiker. Damit wurde der Jackpot zum elften Mal in Folge nicht geknackt.

Zwei neue Lotto-Millionäre

Bundesweit ist ein Tipper aus dem Saarland knapp am Hauptgewinn vorbeigerauscht. Für sechs richtige Lottozahlen gibt es in Rang zwei mehr als 1,7 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. Hätte auch noch die Superzahl gepasst wären rund 24 Millionen Euro rausgesprungen.

Geknackt wurde hingegen der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77. Deutschlandweit gab es am vergangenen Samstag einen Volltreffer. Der glückliche Gewinner aus Bayern räumt exakt 1.177.777 Euro ab. Ebenfalls einen Hauptgewinner gibt es bei Super 6. Der Glückspilz aus Niedersachsen gewinnt genau 100.000 Euro.