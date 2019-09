Zum Auftakt des fünften Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. In einer über weite Strecken durchwachsenen Partie siegten die Schalker gegen die Mainzer am Freitagabend mit 2:1.

Schalke war in der 36. Minute durch Suat Serdar verdient in Führung gegangen. Der Ausgleich für den FSV erzielte Karim Onisiwo in der 74. Minute. Amine Harit erzielte schließlich in der 89. Minute den Siegtreffer für die Königsblauen.