2020 startet mit 28 Millionen im Lotto

Das Lotto-Jahr 2020 startet bei der ersten Ziehung der Lottozahlen an diesem Mittwoch (1. Januar) mit einem gigantischen Jackpot von rund 28 Millionen Euro. Der Jackpot im Lotto 6aus49 wurde bereits zum elften Mal in Folge nicht geknackt.

Bundesweit hatte kein Tipper bei der letzten Ausspielung im laufenden Jahr einen Super-Sechser (sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl) erraten. Zwei Lottospieler schrammten am vergangenen Wochenende zum Jahresausklang knapp am Hauptgewinn vorbei und können sich über je rund 940.000 Euro freuen.