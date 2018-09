2:01:39 Stunden: Kipchoge läuft Weltrekord

Eliud Kipchoge hat beim 45. Berlin-Marathon am Sonntag einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 33-Jährige Kenianer konnte sich auf der 42,195 Kilometer langen Strecke in 2:01:39 Stunden gegen seine Konkurrenten durchsetzen.

Der Olympiasieger, der den bisherigen Weltrekord um gleich 1:18 Minuten unterbot, erhält neben der Siegprämie in Höhe von 40.000 Euro nun eine Weltrekordprämie in Höhe von 50.000 Euro und einen Zeitbonus von 30.000 Euro, weil er unter 2:04 Stunden blieb. Die bisherige Bestmarke hatte Kipchoges Landsmann Dennis Kimetto vor vier Jahren ebenfalls in Berlin aufgestellt.

Super Ergebnisse gab es auch bei den Damen. Gleich drei Frauen blieben unter dem 13 Jahre bestehendem Streckenrekord der Japanerin Mizuki Noguchi (2:19:12). Gladys Cherono kam nach 2:18:11 Stunden über die Ziellinie. Knapp dahinter folgten die beiden Äthiopierinnen Ruti Aga (2:18:34 Stunden) und Tirunesh Dibaba (2:18:55 Stunden).

Bei dem Marathon in der Hauptstadt waren am Sonntagmorgen bei sehr gute Wetterbedingungen mit Sonnenschein und ohne Wind über 44.000 Läufer gestartet. Zahlreiche Straßen waren für den Verkehr gesperrt worden.