20-Tonnen-Felsbrocken kracht in Tirol gegen Haus

20-Tonnen-Fels donnert im österreichischen Tirol gegen Haus.

Am Freitagnachmittag löste sich an einem Hang rund 200 Meter oberhalb des Ortsgebietes von Sölden in Tirol, ein rund 20 Tonnen schwerer Felsbrocken. Laut Polizeiangaben stürzte der Felsbrocken anschließend talwärts.

Auf seinem Weg in Richtung Tal, durchschlug er einen Holzzaun, prallte im Ortsgebiet gegen ein leer stehendes Wohnhaus, beschädigte die Außentreppe eines Hotels und kam schließlich am Parkplatz südlich des Hotels zum Stillstand.

Bei diesem Vorfall wurden zum Glück keine Personen verletzt. Durch Splitter des Steines wurden zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt.