20.000 Tickets für Europa-Reisen

Mit dem Zug Europa kennenlernen: Die Europäische Kommission hat heute eine neue DiscoverEU-Bewerbungsrunde um Travel-Pässe eingeläutet, mit denen junge Menschen die EU und sein reiches Kulturerbe erkunden und sich persönlich weiterentwickeln können.

Alle 18-Jährigen in der EU können sich bis zum 28. November 2019 um einen Travel-Pass bewerben, mit dem sie zwischen dem 1. April und dem 31. Oktober 2020 quer durch Europa fahren können.

In den bisherigen drei Bewerbungsrunden hat die Kommission bereits 50.000 Travel-Pässe vergeben, um die sich 275.000 junge Menschen beworben hatten. In der nächsten Runde erhalten weitere 20.000 junge Menschen die Chance zur Teilnahme an DiscoverEU.