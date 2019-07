Die 2. Fußball-Bundesliga ist in die neue Saison gestartet. Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart siegte beim Zweitliga-Auftakt am Freitagabend gegen Hannover 96 mit 2:1.

Gomez und Didavi trafen in der 29. und 36 Minute für die Schwaben. Awoudja erzielte in der 39. Spielminute per Elfer das Tor für die Niedersachsen.

Am Samstag geht es in der 2. Liga mit drei Spielen weiter. Dresden empfängt Nürnberg, Sandhausen gastiert in Kiel und Osnabrück empfängt Heidenheim.