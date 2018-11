Zum Auftakt des 14. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:2 gewonnen und hält damit Anschluss an die Spitzengruppe in der Tabelle. In der Parallel-Begegnung trennten sich Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg mit 0:1.