Am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat am Freitagabend der VfL Osnabrück im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen mit 1:0 gewonnen. In der Parallel-Begegnung haben sich der VfL Bochum und Arminia Bielefeld mit einem 3:3 unentschieden getrennt.