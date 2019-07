2. Liga: Nürnberg und Heidenheim gewinnen

Am ersten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mit 1:0 gewonnen. Auch der 1. FC Heidenheim feierte zum Saisonauftakt einen Sieg und hat beim VfL Osnabrück mit 3:1 gewonnen.

Holstein Kiel und der SV Sandhausen trennten sich in ihrem ersten Saisonspiel mit 1:1-Unentschieden. Bereits am Freitagabend siegte der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 mit 2:1.

Am Sonntag finden vier weitere Spiele in der 2. Liga statt. Der erste Spieltag wird dann am Montagabend mit der Begegnung Bielefeld gegen St. Pauli beendet.