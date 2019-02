Am 23. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den SV Sandhausen mit 3:1 gewonnen. Durch den Sieg klettert Köln nun auf den zweiten Platz. In den Parallel-Begegnungen am Samstag unterlag der VfL Bochum gegen Holstein Kiel mit 1:3.

Der FC St. Pauli siegte knapp mit 1:0 gegen den FC Ingolstadt 04. Der SV Darmstadt 98 bezwang zu Hause das Team von Dynamo Dresden mit 2:0.