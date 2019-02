2. Liga: Kiel verpasst Sprung auf 4. Platz

Am 22. Spieltag in der 2. Liga hat es am Sonntag drei Spiele gegeben. Holstein Kiel spielte zu Hause gegen die SpVgg Greuther Fürth nur 2:2-Unentschieden und verpasste damit den Sprung auf den vierten Tabellenplatz.

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem SSV Jahn Regensburg ging torlos zu Ende. Arminia Bielefeld hat daheim mit 1:3 gegen den 1. FC Magdeburg verloren.

In der Tabelle führt der HSV mit 44 Zählern. Union Berlin folgt mit 40 Punkten auf Rang zwei. Dritter ist der 1. FC Köln mit 39 Punkte bei einem Spiel weniger. Heidenheim ist Vierter (38 Punkte), Paderborn ist Fünfter (37 Punkte). Dahinter folgen St. Pauli mit ebenfalls 37 Punkte und Kiel mit jetzt 36 Punkten.