Am Samstagnachmittag gab es vier Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga. Am 8. Spieltag kam Holstein Kiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 2:2 hinaus.

Düsseldorf schlägt Sandhausen knapp mit 1:0, Paderborn gewinnt gegen St. Pauli 2:0. Braunschweig muss eine Heimpleite verdauen. Die Niedersachsen unterlagen dem KSC mit 1:3.