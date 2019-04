2. Liga: HSV spielt remis, Paderborn siegt

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV am Samstagmittag gegen Erzgebirge Aue nur 1:1-Unentschieden gespielt. Mit dem Punktgewinn hat der HSV zwar den zweiten Tabellenplatz behaupten können. Im Kampf um den Meistertitel haben die Hanseaten jedoch wichtige Punkte liegen lassen. In der Tabelle führt der 1. FC Köln – mit einem Spiel weniger – mit 59 Punkten, die Hamburger kommen jetzt auf 53 Punkte.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen vom Samstag: SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Union Berlin trennen sich ebenfalls mit einem 1:1-Remis. Der MSV Duisburg und der SV Sandhausen spielen Unentschieden 2:2. Holstein Kiel unterliegt dem Tabellendritten SC Paderborn 07 mit 1:2.