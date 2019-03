Die SpVgg Greuther Fürth hat im Montagspiel der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg einen Sieg eingefahren. Die Franken siegten in einem spannenden Bayern-Duell am Abend bei Jahn mit 2:0 und haben damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

Caligiuri (71. Minute) und Raum in der Nachspielzeit (90.+5) erzielten die Tore zum Auswärtssieg. Die Fürther sind jetzt auf Rang 13 der Tabelle mit einem Spiel weniger. Regensburg steht auf Platz 8.