2. Liga: Düsseldorf ist Meister, Braunschweig steigt ab

Fortuna Düsseldorf sichert sich Meistertitel in der zweiten Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig steigt in Liga drei ab. Erzgebirge Aue in Relegation gegen den KSC.

Eintracht Braunschweig steigt in die 3. Liga ab. Im Spiel gegen das Überraschungsteam der Saison, Holstein Kiel, unterlagen die Braunschweiger trotz zweimaliger Führung mit 2:6. Die Kieler spielten sich mit dem Sieg für die Erstliga-Relegation gegen den VfL Wolfsburg warm.

Durch die 0:1-Niederlage von Erzgebirge Aue gegen Darmstadt 98, müssen die Sachsen in der Relegation den Klassenerhalt gegen den Karlsruher SC verteidigen. Der Abstieg des Tabellenletzten 1. FC Kaiserslautern, der noch einmal Moral zeigte und Ingolstadt mit 3:1 bezwingen konnte, stand bereits nach dem 32. Spieltag fest.

Im Spitzenspiel der bereits feststehenden direkten Aufsteiger verlor der 1. FC Nürnberg 2:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Damit sicherte sich die Fortuna die Meisterschaft in der 2. Bundesliga.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag: VfL Bochum – SSV Jahn Regensburg 1:1, Arminia Bielefeld – SV Sandhausen 0:0, MSV Duisburg – FC St. Pauli 2:0, SG Dynamo Dresden – 1. FC Union Berlin 0:1, 1. FC Heidenheim – Greuther Fürth 1:1.