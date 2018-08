Am zweiten Spieltag in der 2. Liga hat der VfL Bochum beim MSV Duisburg mit 2:0 gewonnen. In der ersten Hälfte waren beide Teams auf Augenhöhe, Torchancen gab es aber kaum. Dann traf Sidney Sam in der 55. Minute für die Gäste, Silvere Ganvoula legte in der 64. Minute nach.

Der MSV drängte auf den Anschlusstreffer – aber vergebens. Die Duisburger bleiben auf dem vorletzten Tabellenplatz vor dem HSV, der aber sein zweites Spiel noch vor sich hat.