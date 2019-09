Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga hat Erzgebirge Aue am Sonntag zu Hause gegen den VfL Osnabrück mit 1:0 gewonnen. In den weiteren Sonntagsspielen trennten sich Darmstadt und Nürnberg mit einem 3:3-Unentschieden.

Ebenfalls remis trennten sich Bochum und Dresden. Nach 90 Minuten gingen beide Klubs mit einem 2:2-Unentschieden vom Platz.

Am Montag wird der 6. Spieltag mit dem Hamburger Stadtderby beendet. Am Abend (20.30 Uhr) empfängt dann der FC St. Pauli den Hamburger SV.