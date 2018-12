2. Liga: Aue mit Kantersieg in Fürth

Am 16. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat Erzgebirge Aue bei der SpVgg Greuther Fürth einen klaren Kantersieg gelandet. Die Sachsen siegten am Samstagnachmittag bei den Franken deutlich mit 5:0.

In den Parallel-Begegnungen am Samstag haben sich der SV Darmstadt 98 und der FC Ingolstadt 04 mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Der 1. FC Heidenheim hat den MSV Duisburg mit 4:1 besiegt.

Bereits gestern siegte Tabellenführer HSV mit 1:0 gegen Paderborn. Der Tabellenzweite aus Köln gewann in Regensburg mit 3:1. Am Sonntag stehen noch drei Spiele auf dem Programm, der 16. Spieltag wird am Montagabend mit der Paarung Bochum gegen St. Pauli abgeschlossen.