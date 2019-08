Am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Die weiteren Ergebnisse der Parallel-Begegnungen vom Samstag: Jahn Regensburg unterliegt Arminia Bielefeld mit 1:3. Der VfL Bochum und der SV Wehen Wiesbaden trennten sich mit einem 3:3-Remis.

Am Sonntag stehen noch drei Partien auf dem Spielplan. 1.FC Nürnberg empfängt den VfL Osnabrück, Sandhausen gastiert in Heidenheim und der KSC empfängt den HSV. Der vierte Spieltag wird am Montagabend mit der Begegnung St. Pauli gegen Holstein Kiel abgeschlossen.