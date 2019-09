190 Millionen Euro zu gewinnen

Der mit 190 Millionen Euro maximal gefüllte Jackpot im Eurolotto „Euromillionen“ ist am vergangenen Dienstag nicht geknackt worden. Der Hauptgewinn (5 plus 2 Richtige) wurde damit 19. Mal hintereinander nicht ausgegeben und wird bei Ziehung an diesem Freitag, 27.09.2019 erneut bei 190 Millionen Euro liegen.

Gezogen werden die Gewinnzahlen am Freitagabend in Frankreichs Hauptstadt Paris. Die 2. Gewinnklasse sorgte zuletzt für drei neue Millionäre. Drei Glückspilze (England, Belgien, Österreich) räumten mit „6 Richtigen“ im zweiten Rang jeweils mehr als 5 Millionen beim Eurolotto ab.