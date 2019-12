18 Millionen am 18. im Jackpot

Die richtigen Lottozahlen können bei der Lotto Ziehung am 18.12.2019 Millionen bringen. Gut eine Woche vor dem Weihnachtsfest ist der Lotto-Jackpot im Spiel 6aus49 mit gigantischen 18 Millionen Euro gefüllt.

Sieben Mal in Folge ist der Jackpot im Lottoklassiker nicht geknackt worden. Beim Mittwochslotto kann ein Super-Sechser (sechs richtige Lottozahlen plus Superzahl) nun einen Gewinn in sagenhafter zweistelliger Millionenhöhe bescheren.

Die Gewinnzahlen werden wie üblich am Mittwochabend live im Internet gezogen. Um 18.25 Uhr rollen die Lotto-Kugeln durch die Ziehungsgeräte. Die Lottoquoten gibt es dann morgen, dann wird sich zeigen ob der Jackpot abgeräumt wurde oder weiter steigt.